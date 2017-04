Gemeente kijkt opnieuw naar veiligheid bij The Passion

Komende donderdag worden er tienduizenden mensen in Leeuwarden verwacht, als het spektakelstuk The Passion hier gehouden wordt. Na de aanslagen in Londen en afgelopen vrijdag in Stockholm, heeft de gemeente Leeuwarden alle draaiboeken opnieuw tegen het licht gehouden en aangescherpt. Zo worden stegen om het spektakel heen afgesloten. Daarbij overlegt de gemeente met de politie, justitie en de landelijke overheid. Het is volgens burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden veilig om naar de stad te komen.