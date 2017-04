Grou in actie voor getroffen horecagelegenheden

In Grou zijn in korte tijd twee karakteristieke horecagelegenheden volledig in de as gelegd door een brand. Eind februari brandde het Theehuis al uit, vrijdag werd het restaurant Trije Hûs op het eilandje met dezelfde naam ook getroffen.

Een grote klap voor de horeca in Grou en daarom komt het dorp nu, met het watersportseizoen voor de deur, in actie om de getroffen ondernemers te helpen. Voor het Theehuis was dit weekend al het evenement Ontdek Meer gepland op het schip de Frisian Queen, dat nu op de plek van het Theehuis ligt. Het evenement gaat door maar krijgt nu Trije Hûs ook is afgebrand een extra lading, zegt initiatiefnemer Fraukje Bruggink.