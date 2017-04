Hans Konst nieuwe voorzitter PvdA Fryslân

Hans Konst is zaterdag gekozen als nieuwe voorzitter van de PvdA Fryslân. Hij werd gekozen bij de gewestelijke voorjaarsvergadering in Burgum. De oud-gedeputeerde uit Joure volgt Henk Korthof op. De provinciale PvdA heeft bij de bijeenkomst ook een motie aangenomen waarin ze de gemeente Heerenveen oproept om de bezuiniging op het Museum Heerenveen in te trekken. Door de bezuiniging op het museum dreigt het Ferdinand Domela Nieuwenhuismuseum dakloos te worden.