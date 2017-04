Bidden voor goed verloop van The Passion

Een groepje van zo'n 20 Friezen loopt vandaag biddend door het centrum van Leeuwarden. De initiatiefnemers willen zo God vragen of hij de uitvoering van The Passion, aankomende donderdag in Leeuwarden, wil zegenen. Verwacht wordt dat het spektakelstuk, dat ook bij de EO op televisie te zien is, veel belangstellenden naar Leeuwarden zal trekken. En dat kan sommige mensen op verkeerde ideeën brengen, denken de initiatiefnemers, verwijzend naar de aanslag in Stockholm gisteren. Daarom willen ze God vragen of hij de stad wil beschermen.