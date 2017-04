Oranjevrouwen verliezen oefenwedstrijd van Frankrijk met 2-1

De Oranjevrouwen hebben vrijdagavond het oefeninterland van Frankrijk verloren. In Utrecht werd het 2-1 voor de nummer drie van de wereld. Nederland deed in de beginfase niet onder voor Frankrijk en kreeg zelf de eerste kans van de wedstrijd. Het eigen doelpunt dat Anouk Dekker maakte was daarom extra zuur.

De Oranje Leeuwinnen gingen daarna voor de gelijkmaker, maar tot een doelpunt kwam het niet. Frankrijk kwam halverwege de tweede helft zelfs op 2-0. Sherida Spitse van Sneek maakte een goede invalbeurt aan het eind van de wedstrijd. Na een schitterende aanval van haar, maakte Lieke Martens het mooi af en zette ze de eindstand op 2-1.