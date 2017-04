Esonstad mogelijk aan nieuwe vaarroute Dokkum-Lauwersmeer

De kans dat de nieuwe vaarroute over de Zuider Ee van Dokkum naar het Lauwersmeer bij vakantiepark Esonstad langskomt lijkt steeds groter te worden. In het oorspronkelijke plan kwam de route uit bij de oude zeesluis Ezumazijl, maar het met elkaar verbinden van toeristische centra Dokkum en Esonstad wordt al langer als een betere optie gezien. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan en de eerste resultaten ervan lijken erg positief. Er zit alleen nog een gat van een paar ton in de begroting en er is nog geen formeel akkoord met de betrokken grondeigenaren.

Dit lijkt echter goed te komen, aldus medewerkers van het projectbureau dat gaat over het project 'Súd Ie en Wetterfront Dokkum' vrijdagavond op de jaarbijeenkomst van de vereniging van eigenaren van Esonstad. In dit plan moet er wel een nieuwe schutsluis worden gebouwd in de nieuwe vaart onder de weg naast Esonstad bij De Schans. De kosten van deze route naar het Lauwersmeer worden geschat op 4,5 miljoen euro.