Sportclub Cambuur zet NAC Breda aan de kant

Sportclub Cambuur heeft vrijdagavond verdiend gewonnen van concurrent NAC Breda. In Brabant werd het 2-0 en daarmee hebben de Leeuwarders weer drie belangrijke punten weten te pakken met het oog op de play-offs.

In de enerverende openingsfase was NAC de sterkste, maar Cambuur nam na een kwartier het initiatief over. Na een aantal grote kansen, beloonde Sander van de Streek de Leeuwarders door een kwartier voor de rust de 1-0 te scoren.

Cambuur domineerde de verdere eerste helft en pas halverwege de tweede helft zette NAC wat meer druk. De Leeuwarder verdediging stond echter als een huis, tot frustratie van de Bredanaars. Stefano Lilipaly besliste net voor tijd de wedstrijd door de 2-0 op prachtige wijze vol in de kruising te krullen.

Door de winst loopt Cambuur uit op de concurrentie, want Almere City verloor van VVV Venlo en MVV verloor bij FC Den Bosch.