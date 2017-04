De finalisten van SjONG zijn bekend. Negen finalisten staan in de finale van het Friese songfestival voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Die wordt 3 juni gehouden in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. De finalisten zijn:

1. Tara van der Meulen (Bogerman Sneek) met 'In moaie dream', origineel: Burning house fan Cam

2. Sara en Lisa (Bogerman Wommels/Sneek) met 'Freonskip', origineel: Remedy fan Adele

3. Baukje de Graaf (Liudger Burgum) met 'Doe't wy jong wiene', origineel: When we were young fan Adele

4. Iris Bosma (Drachtster Lyseum) met 'Prins op in Frysk hynder', origineel: White horse fan Taylor Swift

5. Nynke en band (Bogerman Sneek) met 'Myn nije thús', origineel: Feels like home fan Chantal Kreviazuk

6. Katie Aaldersova (Lyndensteyn Beetsterzwaag) met 'Blomke', origineel: Hoe lang fan Nick & Simon

7. Nicole & Anniek (Bornego College Heerenveen) met 'Frij', origineel: This town fan Niall Horan

8. Rixt Rypma (Friese Poort Sneek) met 'Myn dream fan ea', origineel: I dreamed a dream fan Susan Boyle

9. Elske en Marten (Bornego College Sneek en Hanzehogeschool Groningen) met 'Yn waar en wyn', origineel: Calm after the storm fan The Common Linnets

Videoclip

De auditiedagen waren op 5 en 6 april in de studio van ROC Friese Poort Drachten. Studenten regisseerden en filmden de audities. Alle deelnemers kregen een videoclip en die zijn komende week te zien op het YouTube-kanaal van Cedin, het Centrum Meertaligheid.

Extra optreden finalisten

De finalisten worden op de finale voorbereid met een workshop van Vangrail-zanger Raynaud Ritsma. Daarnaast treden ze vrijdagmidden 12, 19 en 26 maart op en op 2 juni bij Noarderwyn, het programma van Omrop Fryslân. De optredens worden live uitgezonden op radio, tv, en internet.

SjONG is het Friestalig songfestival voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar, georganiseerd door Cedin. Deelnemers schrijven een Friese tekst op een bestaand nummer. Daarna doen ze auditie met 'live'-begeleiding of met begeleiding van karaokeversies van de nummers. De beste deelnemers gaan door naar de finale. Doel van SjONG is om jongeren enthousiast te maken voor het schrijven en zingen van Friestalige nummers.