Poiesz deelt 500.000 euro van Jeugd Sponsor Actie uit

Honderden sport- en muziekverenigingen in Noord-Nederland mogen een steunbedrag van zeker vijf ton verdelen. Het geld werd de afgelopen tijd ingezameld door clubs die meededen aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten. Alle deelnemende verenigingen mochten vrijdagavond hun cheque ophalen in het WTC-Expo in Leeuwarden, waar Poiesz een speciaal gala organiseerde.

"Als familiebedrijf van en voor het Noorden vinden we het belangrijk dat muziek, sport en spel bereikbaar is en blijft voor de jeugd en daarom ondersteunen we met de Jeugd Sponsor Actie honderden verenigingen uit de regio", zegt Rob Terstappen van Poiesz. "Aan de reacties van bestuursleden en ouders van jeugdleden merken we hoe belangrijk de extra financiële steun van de Jeugd Sponsor Actie is."

Het was de 12de keer dat Poiesz de Jeugd Sponsor Actie organiseerde.