Elite-belofteteam moet Friese top-wielrenners opleveren

Er zijn genoeg wielrentalenten in Fryslân die de opvolgers zouden kunnen worden van Pieter Weening en Lieuwe Westra. De kunst is om deze jeugd goed te begeleiden zodat ze in de puberteit niet afhaken. Oud wielrenner Wiebren Veenstra zei in Fryslân Hjoed dat er een plan is om een elite-belofteteam te vormen. Dit gaat in overleg met de drie grootste wielrenverenigingen in de provincie: Drachten, Otto Ebbens en De Friesche Leeuw. Doel is Friese wielrenners via de landelijke competitie te laten doorstromen.