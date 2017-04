Aan de Utein in Beetsterzwaag is vrijdagavond tegen acht uur brand uitgebroken in een woning. De brand ontstond in een van de slaapkamers van een rijtjeshuis. Het ging om een uitslaande brand en de brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. Ze rukten met meerdere wagens uit om het vuur te bestrijden en hadden het rond negen uur onder controle. Er waren geen personen meer aanwezig in het huis.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.