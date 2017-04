'It paad nei Frijheid': In Tytsjerk terug naar 1940-1945

Hoe was het leven in Tytsjerk in de oorlogsjaren? Kwamen de dorpsbewoners dichter bij elkaar of juist niet? Was er genoeg te eten en was er nog wat over voor mensen buiten het dorp? Dit zijn vragen die aan de orde komen in de theatrale en kunstzinnige rondgang door het dorp alsof het de jaren 1940-1945 is.

''It paad nei Frijheid'', stelt ook vragen over vandaag de dag: hoe gastvrij zijn we nu voor vluchtelingen en hoe is het met de bereidheid om te delen? Het stuk dat al een tijdje volledig is uitverkocht, werd gemaakt door tientallen vrijwilligers.