Dichtregel van Tsjêbbe Hettinga op kademuur Burgwerd

Op de gerenoveerde kademuur in Burgwerd is vrijdagmiddag een dichtregel van Tsjêbbe Hettinga onthuld. Het gaat om de regel 'Jonge, lytse jonge, rop my, rop my werom, werom'. De handeling werd verricht door wethouder Mirjam Bakker en naaste familieleden van de blinde dichter. Hettinga, geboren en getogen in Burgwerd, kwam te overlijden in 2013 op 64-jarige leeftijd.

Hij kreeg voor zijn werk talloze prijzen, zoals in 2001 de Gysbert Japicxpriis voor de bundel 'Fan oer see en fierder'. Ook won hij drie keer de Rely Jorritsmapriis. Hettinga's werk is vertaald in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans.