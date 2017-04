Eigenaar van 'Trije Hûs' weet niet hoe het verder moet

Ulbe Dijkstra, de eigenaar van restaurant 'Trije Hûs' heeft even geen concrete gedachten over de toekomst. Hij zag het restaurant vrijdag in een paar uren in vlammen opgaan. Dijkstra had al snel door dat het een verloren zaak was, gezien de problemen om op het eiland te komen en de indeling van het gebouw. Het eerste wat hem nog door het hoofd schoot waren de herinneringen aan alle mooie momenten die hij daar heeft beleefd. Er zal zeker weer worden gebouwd, maar hoe en wat weet hij nog niet.

Wat hij ook erg triest vindt is dat ook het Theehuis door brand verloren is gegaan. Daarmee zijn twee oude en markante horecagelegenheden in Grou verdwenen.