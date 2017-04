Vrouw uit Surhuisterveen veroordeeld voor drugshandel

Een 20-jarige vrouw uit Surhuisterveen is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uren voor de handel in drugs. Ze verkocht onder andere speed aan minderjarigen. De vrouw hoorde bij de zogenaamde 'Torenpleingroep', een groep jongeren die drugs gebruikt en voor overlast zorgt.

Zo gebruikte de vrouw op een gegeven moment alle dagen een kwart liter GHB. Ze zag zelf in dat dit te mal was en zocht hulp voor haar verslaving. Ze keerde de 'Torenpleingroep' de rug toe. De rechter heeft er bij het opleggen van de straf rekening mee gehouden dat de vrouw zelf een positieve draai aan haar leven had gegeven.