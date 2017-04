Liet International krijgt Leeuwarden als thuisbasis

Het festival Liet kiest voor een nieuwe koers en dat geldt zowel voor de Friese als de internationale editie. Beide festivals zullen vanaf nu om het jaar in Leeuwarden worden gehouden. Liet International wordt dit jaar nog in Kautokeino gehouden in de regio Lapland in Noorwegen. Dit is met de nieuwe koers de laatste keer dat Liet in het buitenland wordt opgezet.

Liet wordt sterker

Volgens Yvonne Bleize van het bestuur wordt het festival sterker van deze nieuwe opzet. In plaats van alle jaren, wordt het festival nu om het jaar gehouden, zowel de Friese als de internationale variant. Hoe het nu ging was bijna niet vol te houden omdat de druk op de cultuurbudgetten steeds groter wordt. Dit betekent volgens Bleize echter niet dat er minder waardering is voor minderheidstalen.

Taalontwikkeling

De nieuwe opzet van het Friese Liet houdt in dat er meer aan talentontwikkeling zal worden gedaan. Voor de deelnemers komen er workshops en voor de finalisten een masterclass. Dit wordt gedaan in samenwerking met poppodium Neushoorn, zodat ook de verbinding met de muziekopleidingen kan worden gelegd.

Liet International

Voor de internationale variant van Liet zijn nog altijd zo'n 40 aanmeldingen uit 52 minderheidstaal-gebieden. Uiteindelijk komen er tien in de finale te staan.

Aafke Zuidersma

Dit jaar vertegenwoordigt Aafke Zuidersma Fryslân op Liet International. Omrop Fryslân volgt het op de voet. U kunt Liet International komende donderdag op de site live volgen en er komt ook nog een documentaire over het festival die later wordt uitgezonden.