Het nieuwe Hea!-lied is klaar!

Vanaf januari hebben honderden luisteraars en kijkers van het televisieprogramma meegewerkt aan het liedje in de vorm van ingezonden teksten en zinnen. Zanger en muzikant Piter Wilkens heeft daarmee de tekst voor het Hea!-lied geschreven.

Tientallen amateurzangers hebben daarna het lied ingezongen. Voor de opnames van de bijbehorende videoclip zijn de makers de gehele provincie doorgeweest. Hier is te zien hoe het lied de afgelopen periode tot stand is gekomen. Het nieuwe lied werdvandaag met trots gepresenteerd in het radioprogramma Sneon yn Fryslân met Johan Terpstra en zal vanaf nu geregeld te zien en te horen zijn bij Omrop Fryslân.

Het nummer, met videoclip, is hieronder te zien: