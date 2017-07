Omrop TIP: De grins

'De grins' gaat over tien professionele jonge Friese dansers en veertig amateurdansers van vijftig jaar en ouder. Zij spelen met zijn allen in de aangrijpende voorstelling 'Grenzeloos'. Hierin worden de dilemma's van de vluchteling belicht. Van het moment van afscheid nemen van hun dierbaren, de levensgevaarlijke tocht in een boot tot het aankomen in het land waar je een vreemdeling bent.

Let's Dance

De dansvoorstelling Grenzeloos is onderdeel van het Europese project Let's Dance, die jonge dans- en theatermakers wil stimuleren om danstheater te maken met groepen mensen die geen of weinig danservaring hebben. Hun motto is dat iedereen kan dansen en dat leeftijd, ervaring of achtergrond daar weinig mee te maken heeft. Keunstwurk in Leeuwarden is daarin partner met dansers in Bremen, Glasgow en Granada. Het thema van het project dat de dansers uitdragen is migratie.

De taal van de dans aan het woord

Een spannend moment in het project is wanneer vijf vluchtelingen uit Syrië en Eritrea naar de voorstelling komen kijken. Zie kijken ernaar met hun hart en worden enorm geraakt. In de voorstelling is de taal van de dans aan het woord en die vertelt hoe het is om te moeten vluchten.

De Fryslân DOK documentaire 'De grins' is op zondag om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur te zien bij Omrop Fryslân op televisie. De documentaire is ook te zien op NPO 2 op zaterdag om 15.30 uur en zondag om 13.00 uur.