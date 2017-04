Syrische familie heeft haar plek gevonden in Koarnjum

Een Syrisch meisje op voetbal in Koarnjum. Het staat symbool voor de integratie van vluchtelingen op het Friese platteland. De zevenjarige Maran uit Damascus woont sinds februari in het dorp. Haar vader Haytham is al langer in Nederland. Vader, moeder en Maran zijn nu weer bijelkaar en het gezin heeft haar plek gevonden in Koarnjum.

Discussie

Maran zit op school in Britsum, maar nu dus ook op voetbal bij de club DTD in Koarnjum. Buurman Hendrik Harm Kingma heeft goed contact met het gezin en probeert ze te steunen bij de integratie. Na een tijdje discussiëren ging de vader van Maran akkoord. Liever had hij dat Maran op basketbal ging, maar dat is niet in het dorp, en zoals de vader zelf ook zegt, Maran is nog geen turf hoog dus de basket kan ze niet halen.

Doorgaan

In Syrië wordt wel gevoetbald, maar veel minder dan hier. En meisjes doen daar bijna helemaal niet aan onze volkssport nummer één. Maran was heel enthousiast bij de training. Volgens vader zit er nog weinig kracht in haar schot, maar dat komt wel goed. Het gaat om het plezier en de contacten met andere kinderen. En Maran zelf genoot duidelijk van haar debuut bij de DTD-kinderen. Fanatiek ging ze achter de bal aan en wist ook te scoren voor open goal. Op de vraag of ze wil doorgaan met voetballen was het antwoord duidelijk "Ja!".

Geen oorlog

De familie Hasoune heeft het erg naar de zin in Koarnjum. Het dorpje ligt onder de rook van de vliegbasis Leeuwarden. Dat was wel even wennen, zeker met de oefeningen van Frisian Flag. Maar Haytham vindt het nu wel prima: "Het is om te oefenen, het is hier geen oorlog."