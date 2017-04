Onderzoek naar composietbrug Ritsumazijl officieel gestart

Vrijdag is een speciaal bouwteam gestart met de uitdaging om de stalen brug bij Ritsumasyl te vervangen door een biobased composiet brug. Tijdens een boottocht is de samenstelling van het bouwteam bekend gemaakt. Aannemerscombinatie Reef/Jansen Venneboer en composietproducent Infra Composites gaan samen met de provincie Fryslân een jaar lang onderzoek doen naar de mogelijkheden van een biobased composiet fietsbrug bij Ritsumasyl.

Gedeputeerde Michiel Schrier: “Voor de provincie betekent dit een nieuw, uitdagend en spannend proces dat geheel past in onze ambitie ten aanzien van Circulaire Economie. Ik heb alle vertrouwen in dit project dat we samen met bedrijfsleven en studenten van Stenden en TU Delft aangaan.”

Uitdagende aanpak

Een beweegbare brug van een dergelijk materiaal, met een overspanning van 17 meter, is nog niet eerder gemaakt. Het beoogde materiaal van de brug is namelijk nieuw en daarom nog volop in ontwikkeling. Het bouwteam gaat dit jaar onderzoeken of tenminste het beweegbare deel van de fietsbrug van biobased composiet gemaakt kan worden. Pas daarna start de daadwerkelijke bouwfase.

Hars en vezels

Biobased composiet is een nieuw bouwmateriaal dat bestaat uit natuurlijke hars en vezels. Tot nu toe werd vaak een combinatie gebruikt van 80% bio-vezels en 20% glasvezel. Er is nog geen enkele brug in de wereld van 100% biobased composiet. Het bouwteam heeft als ambitie de eerste brug te bouwen die bestaat uit volledig hergebruikt natuurlijk bouwmateriaal. In de onderzoeksfase wordt onder meer getest wat de samenstelling van het materiaal moet zijn om de goede sterkte te behouden en de gewenste levensduur te behalen. Het ontwerp van de brug in Ritsumasyl ontstaat tijdens de onderzoeksfase en is dus afhankelijk van het bouwmateriaal.

Planning

Eind 2017 levert het bouwteam een rapportage op met de mogelijkheden voor een dergelijke brug over het kanaal bij Ritsumasyl. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk de beslissing om tot de bouw van de brug over te gaan. De bouw zou kunnen starten in 2018.