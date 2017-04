Schoolkinderen leren over vismigratierivier bij Afsluitdijk

Het duurt nog wel vijf jaar voordat de vismigratierivier in de Afsluitdijk klaar is, maar nu al zijn er scholen die er les over geven. Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool uit Hemelum stonden vrijdagmorgen op het Waddenzeestrand in het kader van een nieuw lesprogramma over de vismigratierivier. Ze leren wat het effect van de Afsluitdijk was op het aantal vissen in het IJsselmeer, zeggen de initiatiefnemers van het lesprogramma. Dat aantal vissen is flink kleiner geworden sinds de komst van de Afsluitdijk. Het is de bedoeling dat de vismigratierivier dat tij keert.