Bart Helmholt benoemd tot erelid van Ljeppersklup Burgum

Oud-fierljepper Bart Helmholt is benoemd tot erelid van de Ljeppersklup Burgum. Helmholt behaalde in zijn lange carrière meer dan twintig kampioenschappen en bijna tweehonderd dagtitels. Hij scherpte het Friese en Nederlandse record aan naar 21,64 meter. Helmholt is het tweede erelid van de Ljeppersklup Burgum. Het eerste erelid was klompenmaker Eelke Scherjon, de oprichter van de Ljeppersklup.