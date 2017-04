Revalidatie Friesland neemt elektronisch dossier in gebruik

Revalidatie Friesland heeft vrijdag een elektronisch patiëntendossier in gebruik genomen. Artsen en andere behandelaars houden daarin alle informatie over de patiënten bij. Het elektronisch dossier maakt de communicatie tussen alle verschillende behandelaars een stuk gemakkelijker en beter, zegt Revalidatie Friesland. Zij beschikken nu meteen over een compleet en actueel beeld van het behandeltraject van de patiënt.

Het elektronisch patiëntendossier maakt het ook mogelijkj om gemakkelijker en sneller gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, bijvoorbeeld medisch specialisten in ziekenhuis. In de toekomst maakt het online-zorgverlening mogelijk. Patiënten houden dan zelf de behandelingen bij en kunnen die ook zelf plannen.