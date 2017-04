'As Klaver sa'n baan wol, kin er net thúsbliuwe om de bern"

"Wie zo'n verantwoordelijke baan ambieert, moet niet wegblijven om een papadag." Dat was één van de reacties op de Leeuwarder weekmarkt op de melding dat GroenLinks-frontman Jesse Klaver niet voor overleg beschikbaar is op vrijdag. Op die dag heeft hij de zorg voor zijn kinderen. Voor GroenLinks praakt Klaver momenteel mee over een nieuwe coaliltie, waar zijn partij misschien aan mee kan doen.

Op de markt was er ook steun. "Prima, de politiek is een afspiegeling van de maatschappijk, Papadagen horen daar gewoon bij" en "Waarom niet? Op één dag zit het niet vast". Kritiek was er ook: "Dan vindt hij de onderhandelingen niet belangrijk zeker". En: "Hij heeft net veel extra zetels gekregen en heeft nu de kans om uit naam van het volk mee te praten.". Weer anderen dachten dat het niets uitmaakt: "Die coalitie met GroenLinks komt ere toch niet, hij moet alleen voor zijn achterban laten zien dat hij van goede wil is." Maar het kon noch cynischer: "Is hij al vader dan?".