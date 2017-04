Zorgen SP over gaswinning bij Pieterzijl

De SP in provinciale staten maakt zich zorgen over de plannen voor gaswinning in het gasveld bij Pieterzijl, dat net over de grens in de provincie Groningen ligt. De NAM zou voor de gaswinning de frackingmethode willen gebruiken. Dan worden chemicaliën, water en keramiekkorrels in de ondergrond gespoten. Een groot deel daarvan komt echter ook weeer boven en moet dan worden schoongemaakt. Er zit bijvoorbeeld methaan in het water en de kans op radio-activiteit is verhoogd, zegt de SP. Zij vragen zich af of dat allemaal niet te gevaarlijk is.

De partij wil van gedeputeerde Schrier weten wat de risico's zijn van de plannen van de NAM.