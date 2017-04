Leerlingen uit groep acht geslaagd voor cursus Stellingwerfs

Twaalf leerlingen van het Comperio College in Wolvega zijn vrijdagmorgen geslaagd voor een cursus Stellingwerfs. De leerlingen moesten een examen afleggen in het gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop. Daar moesten ze aantonen dat ze het Stellingwerfs zowel schriftelijk als mondeling beheersen. Als voorbereiding kregen ze de afgelopen tijd les in de taal.

Het Comperio College is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen uit groep acht van de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf. Doel is dat volgend jaar weer een examen Stellingwerfs wordt afgenomen.