Woonplan 'Wonen op de Bult' moet ruimte maken voor villa's

Een prachtig plan op papier was het: Het project Wonen op De Bult in Oldeberkoop. De initiatiefnemers wilden op het terrein van het voormalige sociaal-cultureel centrum De Blughut een hofje aanleggen met zo'n vijftien woonhuizen, bedoeld voor ouderen. Maar de gemeente kiest voor een ander plan van drie villa's dat ook is ingediend. En dat betekent een streep door de plannen waar de projectgroep jaren aan heeft gewerkt. De gemeente zegt dat er destijds is gevraagd om met plannen te komen voor het terrein in Oldeberkoop. Daar kwamen toen twee reacties op, het plan van Wonen op de Bult en het plan voor drie villa's van de Zethoven Bouwplan Groep. Dat laatste plan met huizen in het duurdere segment sluit beter aan op wat het college wil.