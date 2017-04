VIDEO: Looprobot laat Rienk weer lopen

Een bijzondere dag voor de 24-jarige Rienk Rozema uit De Falom. Vorig jaar raakte hij verlamd door een auto-ongeluk en kan hij niet meer lopen. Vanaf zijn middel voelt Rienk niets meer en hij zit in een rolstoel. Daar kwam donderdag verandering in. Zijn vriendin had zijn grote wens, weer eens lopen, ingestuurd naar Sport Fryslân in het kader van ‘Laat je niet beperken’. Dat is een initiatief van Sport Fryslân en alle Friese gemeenten om de sportwens van mensen met een beperking in vervulling te laten gaan.

Robot

Met behulp van een speciale looprobot werd de wens van Rienk om nog eens te lopen donderdag werkelijkheid. De looprobot is een apparaat dat de volledige loopfunctie van het lichaam kan nabootsen. Revalidatie Friesland stelde de robot beschikbaar voor de wens.

''Het voelt heel gek''

Voor Rienk zelf voelt het heel bijzonder. "Het voelt heel gek, maar eigenlijk is het heel normaal. Ik ben 23 jaar gewend dat ik gewoon kon lopen en nu heb ik een jaar niet gelopen. Het voelt gewoon niet alsof het zo hoort."