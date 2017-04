Stijn Schaars van SC Heerenveen: "Ik kan spelen"

Stijn Schaars hoopt na 3,5 maand blessureleed zijn rentree in de basis te maken in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Afgelopen dinsdag tegen Sparta heeft de routinier voor het eerst een halfuurtje meegedaan. "Ik moet nog even met de trainer overleggen, maar ik kan wel beginnen", zo zegt Schaars. Trainer Jurgen Streppel is voorzichtig met zijn middenvelder: "Ik ben heel blij dat hij terug is, maar het kan elke dag anders zijn. Laten we hopen dat hij de stijgende lijn te pakken heeft."

Jeremiah St. Juste is terug van een schorsing, maar Streppel zal waarschijnlijk geen wijzigingen aanbrengen in vergelijking met de wedstrijd tegen Sparta. Dat betekent dat de Belg Wout Faes samen met Joost van Aken het verdedigingscentrum vormt.

SC Heerenveen speelt zaterdagavond zijn derde wedstrijd in zeven dagen. Vitesse is de nummer vijf van de eredivisie en zo goed als zeker van de play offs. Bovendien staat de ploeg uit Arnhem in de bekerfinale, waarin ze het opnemen tegen AZ.

Verwachte opstelling van SC Heerenveen: Mulder, Bijker, Van Aken, Faes, Marzo, Van Amersfoort, Kobayashi, Schaars (Thorsby), Larsson, Goochannejhad, Slagveer.