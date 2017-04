Ouderen Tzummarum kunnen in eigen dorp blijven wonen

Zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum is weer klaar voor de toekomst. Een paar jaar geleden trok zorgorganisatie Noorderbreedte de stekker uit het tehuis, maar woningbouwstichting Wonen Noordwest Fryslân sprong in het gat dat ontstond. Om de leefbaarheid in het dorp te behouden en omdat ze brood zagen in ouderenwoningen in het dorp. Het tehuis is verbouwd en vernieuwd. Sommige appartementen zijn verdubbeld qua grootte, maar er zijn ook seniorenwoningen gebouwd. Zo is Tzummarum weer klaar voor de vergrijzende generatie.

Energie voor het dorp

Het dorp is erg bilj met het voortbestaan en de vernieuwing. Volgens directeur Rein Hagenaars van de woningstichting heeft het ook op het dorp en de bewoners een positieve invloed. Er is weer gemeenschapszin en het geeft energie aan bewoners om ook voor het behoud van andere zaken in het dorp te strijden. Ook de bewoners van Nij Bethanië zelf zijn blij, anders hadden ze naar een ander dorp moeten verhuizen.