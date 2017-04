Schaatsster Yvonne Nauta tekent bij LottoNL-Jumbo

Schaatsploeg LottoNL-Jumbo heeft Yvonne Nauta van Uitwellingerga vastgelegd. De schaatsster tekent een contract voor een seizoen bij het team van coac Jac Orie. De 26-jarige Nauta komt over van Gewest Fryslân. Op het EK allround eindigde ze op de vierde plek. Ze behaalde zilver op het NK allround. "Yvonne heeft vanuit het gewest hele mooge prestaties geleverd, waardoor ze bij ons in beeld is gekomen", zegt Jac Orie. Nauta is zelf ook blij met de kans bij de schaatsploeg. "Ik heb veel in mezelf geïnvesteerd en ik ben heel blij dat ik nu de kans krijg om in het olympisch seizoen bij het beste team te kunnen schaatsen", zegt Nauta. Ze gaat trainen met onder ander Sven Kramer en Douwe de Vries.