Grouster restaurant Trije Hûs als verloren te beschouwen

Restaurant Trije Hûs in Grou kan als verloren worden beschouwd. Dat zegt de brandweer, die het gebouw nu gecontroleerd laat uitbranden. De brand in het restaurant brak vrijdagochtend om half elf uit. De brandweer moest met blusbloten en mobiele bluspompen de brand blussen omdat het restaurant zich op een eiland aan het Prinses Margrietkanaal bevindt.

Afzuigkap

De brand zou bij de afzuigkap zijn ontstaan, vertelt de broer van uitbater en chefkok René Vaartjes. "Mijn broer en een ander personeelslid namen net een bafkje koffie, terwijl de pannen op het vuur stonden. Toen ze terug kwamen stond de afzuigkap in de brand. ze hebben toen meerdere blusflesse leeggespoten, maar de brand was nie tmeer te houden", aldus Geert-Jan Vaartjens. Het restaurant is al ruim 300 jaar oud en er zitten veel houten balk en riet in.

Het is de derde horecabrand in korte tijd in het watersportgebied. In november vorig jaar brande het Skûthûs in Warten af en eind februari ging het Theehuis in Grou in vlammen op.