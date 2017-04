Súdwest-Fryslân bindt strijd aan met reuzenberenklauw

De gemeente Súdwest-Fryslân bestrijdt de reuzenberenklauw sinds deze week met heet water. Dat gebeurt in het Zwettebos in Sneek, vijf keer per jaar. Het gaat om een proef. Medewerkers van Empatec steken de plant daarnaast ook uit bij wandel- en fietspaden. Eind dit jaar bekijkt de gemeente of er met de bestrijding met heet water wordt doorgegaan.

In Súdwest-Fryslân komt de reuzenberenklauw op honder verschillende plaatsen voor. Wie de plant aanraakt, kan verwondingen oplopen die lijken op brandwonden. Uit één reuzenberenklauw kunnen tienduizend nieuwe ontstaan. De plant volledig uitbannen, lukt niet, maar de gemeente wil er wel voor zorgen dat er niet meer bijkomen. Om dat te bereiken worden de planten ook meerdere keren per jaar weg gemaaid. Bovendien lopen in het Rasterhoffpark in Sneek schapen en Schotse hooglanders die de reuzenberenklauw opeten.