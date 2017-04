Wethouder Braaksma (ABD) overleeft motie van afkeuring

Wethouder Pieter Braaksma van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) heeft donderdagavond in een extra raadsvergadering een motie van afkeuring overleefd. CDA, FNP en ABD stemden tegen de motie die was ingediend door de gemeenteraadsfracties van Dongeradeel Sociaal, ChristenUnie, PvdA en VVD. Daarin spreken de partijen hun kritiek uit over het feit dat er nog steeds geen overleg is geweest met deskundigen over het armoedebeleid. De raad dringt daar al jaren op aan. Er is nu afgesproken dat er in de eerstvolgende sociale commissie wordt gesprokgen over het armoedebeleid.