Bijna 3400 handtekeningen voor Domela Nieuwenhuis Museum

De mogelijke sluiting van het Museum Heerenveen en het Ferdinand Domela Nieuwehuis Museum maakt veel los in Nederland. Dat blijkt wel uit het aantal handtekeningen dat zolangzamerhand op de petitie voor het behoud van de musea is gezet. De stand staat nu op een kleine 3400. Het gemeentebestuur van Heerenveen is van plan de subsidie voor de beide musea flink omlaag te brengen. Het budget dat dan overblijft is volgens Museum Heerenveen niet voldoende om open te blijven. Het zou ook betekenen dat de collectie van het Domela Nieuwenhuis Museum uit Fryslân zou verdwijnen. En dat is dus voor velen een stap te ver.

Linda Trip van het Domela Nieuwenhuis Museum is blij met de reacties uit het hele land. "De reacties die we krijgen zijn hartverwarmend tot hele boze reacties, gelukkig niet op ons, maar ze zijn boos dat dit idee bij ons college heerst. Reacties komen uit heel Nederland, niet alleen uit de 'rode hoeken'. Het verhaal en de objecten van Domela Nieuwenhuis worden dus breed gedragen. We zijn dus niet alleen maar een lokaal museum, we hopen dat de steunbetuigingen dat onderstrepen."