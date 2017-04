Er woedt momenteel een grote brand bij restaurant Trije Hûs in Grou. De brandhaard zou in het dak zitten. Volgens personeel zou de brand bij de afzuigkap zijn ontstaan. Personeel heeft zelf nog geprobeerd om de brand te blussen, maar dat lukte niet. Er zijn verschillende politieboten en mobiele bluspompen naar het eiland gestuurd. Uitbater en chefkok René Vaartjes wordt door het ambulancepersoneel onderzocht. Er zijn verder geen mensen meer in het pand. De politie roept mensen op om het Leechlân vrij te laten voor de hulpdiensten.

Restaurant Trije Hûs ligt aan het Prinses Margrietkanaal, boven Grou en is eigendom van bouwbedrijf Dijkstra in Grou. Het restaurant is erg populair bij toeristen en bootjesvolk. De restauranteigenaar wordt door ambulancepersoneel onderzocht. Er zijn geen mensen meer in het pand.

Restaurant Trije Hûs leit op in eillantsje oan it Prinses Margrietkanaal en de Trijehústersleat flak boppe Grou. It is populêr by toeristen en boatsjeminsken. It is de twadde hoarekabrân yn koarte tiid yn Grou. Ein febrewaris gie it Grouster Theehuis yn flammen op.

We zijn gealarmeerd voor een grote brand in #Grou. Meerdere voertuigen gaan ter plaatse. Ook woordvoerder is onderweg. Nadere info volgt. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) April 7, 2017

Veel rookontwikjeling bij brand Trije Hûs. pic.twitter.com/PiZBjHwsaH — De Grouster (@De_Grouster) April 7, 2017