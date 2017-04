Dedgum opent eerste naturistencamping van Fryslân

Over twee weken kunnen naturisten eindelijk hun tentjes opzetten op de eerste commerciële naturistencmaping op Friese grond. Henk en Roely Westerhof uit Dedgum, die zelf al veertig jaar naturist zijn, kregen vaak van andere naturisten te horen dat ze wel naar Fryslân op vakantie zouden willen, maar dat er geen naturistencamping in die provincie was. "Reden voor ons om daar verandering in te brengen. De afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt om alles hier af te krijgen." Vrijdag is de officiële opening van de naturistencamping 'De Buorkerij' in Dedgum, waar plek is voor vijftig tenten. De inwoners van Dedgum en Arkum zijn vooraf als eens uitgenodigd om een kijkje te nemen op het terrein van de naturistencamping en vragen te stellen. "Iedereen was gelukkig heel positief dat er weer eens wat activiteit in Dedgum is," vertelt Roely Westerhof.

"Naturistencamping heeft niks met seks te maken"

Volgens haar hangt er altijd een apart sfeer omheen als mensen praten over naturisten. "Sommigen denken dat het met seks heeft te maken, terwijl dat juist niet zo is. Naturisten zijn mensen die van vrijheid houden. Ze willen de zon en de wind voelen, Je voelt je vrij als je geen kleding om je lijf voelt. En het mooie is dat je zonder kleding geen rangen of standen ziet. Iedereen is gelijk en iedereen mag zijn zoals die is."