Oosterwolde speelt na 40 jaar weer basketbalcompetitie

Een feestje donderdagavond in de sporthal van Oosterwolde. Basketbalvereniging DIO nam daar twee nieuwe baskets in gebruik. Bovendien begint de in 2015 opnieuw opgerichte vereniging in september met twee teams in de competitie. Dat gebeurde 40 jaar geleden voor het laatst. Alle reden dus voor een feestje bij de club in Oosterwolde. Zo was er onder andere een clinic voor jong en oud van oud-profbasketballer Henk Pieterse.