Aris verliest van Den Bosch en kan play-offs vergeten

De basketballers van Aris hebben donderdagavond in eigen huis verloren van Den Bosch. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen was het team van coach Klaas Stoppels niet opgewassen tegen de bezoekers: het werd 83-96. Zodoende zit een plaats in de play-offs er niet in voor de Leeuwarders.

Het eerste kwart eindigde nog aardig spannend: 17-19. Daarna liep Den Bosch na rust uit naar 50-72. In het laatste kwart nam Aris nog goed dichterbij, maar de Leeuwarder basketballers moesten de winst aan Den Bosch laten.