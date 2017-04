Onderwatercamera van echtpaar Zerb weer boven water

De bijzondere onderwatercamera van het echtpaar Zerb uit Akkrum is weer boven water. Leo Sinnema uit Stiens had het object in zijn bezit. Sinnema kende de familie Zerb door een feestavond van de damclub, waar de oud-eigenaar een presentatie gaf. Bij die avond werd er gesproken dat Zerb mogelijk zijn camera wilde wegdoen, en omdat Sinnema al een tijdje bezig was om te proberen om ook onderwater te filmen had hij wel oren naar het apparaat van Zerb. De camera is voor een groot deel nog origineel al heeft Sinnema er wel wat zaken aan veranderd.

Het Fries Filmarchief had eerder al filmpjes gekregen die met de camera zijn gemaakt. Het gaat om de filmcollectie van Johan en Sietz Zerb van 60 films. Sinnema doet nu afstand van de camera en geeft ‘m aan het Fries Filmarchief. Hij doet dit zodat de camera en de filmpjes weer één geheel kunnen zijn, in het archief.