Man uit Rotsterhaule vrijgesproken van zware mishandeling

Een 21-jarige inwoner van Rotsterhaule is donderdag vrijgesproken van poging tot zware mishandeling. De politierechter kon niet exact vaststellen of de man het slachtoffer met opzet heeft verwond met een glas. De verdachte had op 30 oktober vorig jaar geprobeerd twee ruziënde mannen uit elkaar te halen. Hij had ze daarbij van elkaar afgeduwd. Hierbij raakte de verdachte één van de mannen met een glas in het gezicht, die liep daarbij een bloedende wenkbrauw op. Tegen de politierechter zei hij dat hij op dat moment niet doorhad dat hij glas bij zich had.

Getuigen van de kant van de verdachte konden zijn verhaal bevestigen, terwijl getuigen van het slachtoffer telefonisch had aangegeven dat de verdachte met een glas had geslagen. Om mishandeling te bewijzen, moet volgens de wet opzet kunnen worden aangetoond. Dat kon hier niet, daarom is de man vrijgesproken.