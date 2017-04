Auto te water na botsing in Dokkum

Bij een ongeluk op de kruising in Dokkum is donderdagavond een auto in het water van de Strobossertrekvaart terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hegediken en de Strobosserweg. Daar kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Twee ambulances werden opgeroepen om hulp te bieden aan de inzittenden. Het is niet bekend hoe het met haar gaat.

Voor beide auto's is een berger onderweg. Ook een duikteam werd opgeroepen, maar die was niet nodig. De brandweer van Dokkum is uitgereden om hulp te verlenen. De kruising is op dit moment afgesloten door de politie.