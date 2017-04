Man uit Gerkesklooster koopt gestolen aanhanger: werkstraf

Het aanbod was eigenlijk te mooi om waar te zijn: een aanhangwagen met acht schuttingplanken voor 100 euro. En uiteindelijk was het ook een goede deal. Een 29-jarige inwoner van Gerkesklooster die de wagen gekocht had kreeg van de rechter donderdag dan ook een werkstraf 30 uur. De aanhangwagen was gestolen. Volgens de rechter had de prijs de verdachte moeten waarschuwen dat het niet om een frisse deal ging.

Ook de officier van justitie vindt dat de man even schuldig is als de persoon die de wagen had gestolen. De aanhangwagen was in Hardegarijp gestolen. De verdachte wilde niet zeggen van wie hij de kar had gekocht. Hij was met diegene overeengekomen dat hij de 100 euro zou terugkrijgen als hij geen naam zou noemen. De verdachte heeft zich aan zijn woord gehouden.