VIDEO: Met de laarzen aan door moerasgebied De Houtwiel

De Houtwiel is een moerasgebied tussen De Falom, Zwaagwesteinde en Veenwouden. Het is een toplocatie voor moerasbewoners zoals de otter, de rietdomp en natuurlijk grauwe ganzen. Voor het vaste natuuronderdeel ‘De Stille Genieter’ in Fryslân Hjoed portretteren we het gebied in het spoor van boswachter Jacob Hanenburg van Staatbosbeheer. Hij komt daar al sinds zijn jonge jaren. Eerst toen het nog een weidevogelgebied was en nu weer, maar dan met laarzen aan. Zo komen wij onder andere op een plaats waar nieuw veen ontstaat.