Basisschoolkinderen H'veen krijgen zittend en staand lest

De kinderen van basisschool CBS De Roerganger in Heerenveen kunnen vanaf volgende week kiezen of ze zittend of staand les willen krijgen. De Roerganger is de eerste school in Fryslân die speciaal daarvoor zogenaamde zit-staan bureau's krijgt. Lang zitten is slecht voor de gezondheid. Zo kan het de kans op diabetes groter maken of kan het ervoor zorgen dat iemand te dik wordt.

Bijna zeventig procent van de volleidge zittijd van kinderen gebeurt op scholen. Sport Fryslân wil dit probleem aanpakken en heeft daarom deze zit-staan bureau's geïntroduceerd. De effecten van bureau's zullen de komende twee weken worden onderzocht.