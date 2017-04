Vergadering van alle WTC's in 2018 in Leeuwarden

De 49e General Assembly van de World Trade Center Association komt in april 2018 naar Leeuwarden. Deze week vond de algemene ledenvergadering van alle WTC’s wereldwijd plaats in Las Vegas. Daarbij werd de symbolische Baton namens de General Assembly overhandigd aan wethouder Henk Deinum en kon Leeuwarden zich alvast kort presenteren. Bij de wereldwijde WTC-ledenvergadering in Leeuwarden 2018 worden meer dan 400 internationale deelnemers verwacht. Het biedt het Friese en Nederlandse bedrijfsleven de mogelijkheid zich wereldwijd te presenteren.

WTC Leeuwarden organiseert samen met de Nederlandse WTC’s de General Assembly. Onderdeel van het programma is een groot internationaal congres op 23 april 2018. Wethouder Deinum ziet volop kansen voor het bedrijfsleven in Leeuwarden, Fryslân en Noord-Nederland. “De General Assembly geeft toegang geeft tot een wereldwijd zakelijk netwerk. Het netwerk telt ongeveer 800.000 leden in 90 landen. Het noordelijk bedrijfsleven werkt aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals schoon drinkwater en een duurzame voedselvoorziening. De General Assembly is een uitgelezen mogelijkheid om mooie voorbeelden uit onze stad en regio te laten zien”, zegt wethouder Henk Deinum van gemeente Leeuwarden.

2018 is ook het jaar van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Het is één van de redenen voor de wereldwijde WTC organisatie om naar Leeuwarden te komen. Voor de deelnemers en hun partners wordt een gevarieerd programma opgesteld.

Tijdens de bijeenkomst in Las Vegas waren de leden erg enthousiast over de presentatie van Leeuwarden. Vertegenwoordigers uit veel landen hebben kenbaar gemaakt in 2018 met een delegatie naar de algemene ledenvergadering in Leeuwarden te komen.