Werkstraf voor Leeuwarder (29) voor rol bij oplichting

Een 29-jarige vrouw uit Leeuwarden is voor haar rol bij oplichting veroordeeld tot 80 uur voorwaardelijke werkstraf. De vrouw had haar bankrekeningnummer beschikbaar gesteld aan een internetoplichter. Die 28-jarige man uit Utrecht verkocht via internet mobiele telefoons, iPads en spelcomputers. Als de mensen hadden betaald, waren ze hun geld kwijt en de spullen werden niet geleverd. Het geld werd gestort op de rekening van de vrouw uit Leeuwarden, als beloning kreeg ze een deel van de winst. Op deze manier probeerde ze haar schulden weg te werken. De politie kwam haar op het spoor via het Meldpunt Internetfraude.

De zaak speelde in 2012. Bij de strafmaat hield de rechtbank hier rekening mee. Een onvoorwaardelijke taakstraf vond de rechtbank daarom niet passend. De vrouw moet aan twee gedupeerden ruim 250 euro betalen. Volgens de rechtbank heeft ze 1.131 euro overgehouden aan het beschikbaar stellen van haar bankrekening. Dat geld moet ze aan de staat terugbetalen.