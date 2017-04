Een deel van Harlingen zat donderdagmiddag een tijd zonder stroom. Dat kwam omdat bij graafwerk een kabel was geraakt. Netbeheerder Liander had een monteur naar Harlingen gestuurd.

In eerste instantie dacht het bedrijf om een uur of kwart over vier het probleem te hebben opgelost. Om half vier was de storing uiteindelijk voorbij. Volgens Liander zaten ruim 600 huizen zonder stroom.