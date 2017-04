FIDEO: Theo Hiddema spreekt Tweede Kamer in Fries toe

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie heeft een deel van zijn debuutspeech als kamerlid in het Fries gedaan. De advocaat, geboren in Holwerd, maar wonend in Limburg, citeerde aan het begin van zijn speech over discriminatie en racisme in Nederland het Fries volkslied: "Frysk bloed tsjoch op, wol no ris brûzje en siede."

Hiddema keerde zich in zijn toespraak tegen de Nederlandse klaagcultuur. Hij sloot zijn betoog af met een advies aan alle mensen "Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje." (Doe je plicht en laat de mensen maar roddelen)

Hiddema krige fjouwer minuten de tiid foar syn taspraak, mar wie úteinlik goed acht minuten oan it wurd. Keamerfoarsitter Khadija Arib fûn it net slim.