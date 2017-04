B&W Heerenveen wist in 2012 niet van de gaswinning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen ontkent dat ze al in 2012 op het hoogte waren van de gaswinning onder De Knipe en Oranjewoud. Die conclusie kon getrokken worden uit de reactie van het ministerie van Economische Zaken. Volgens het college ging het in 2012 om de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een boorput in de gemeente Opsterland. Die vergunning gaf geen toestemming om gas te winnen en zegt ook niets over de plaats van de gasvelden. In de herfst van 2014 kwam de gemeente te weten dat er gas zat onder De Knipe en Oranjewoud.

De minister beantwoordt ook niet alle vragen van de gemeente Heerenveen, er wordt bijvoorbeeld geen antwoord gegeven op de vraag of gaswinning vanuit Langzwaag op deze manier, zonder geldig winningsplan, mag. Het college vraagt zich af wat de meerwaarde is van het adviesrecht voor de gemeente. Volgens wethouder Siebren Siebrenga voelt het nu als een lege huls.